خلف 11 مصاباً.. العراق يفتح تحقيقاً بانفجار استهدف معسكراً للحشد جنوبي بغداد

2019/10/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، عن فتح تحقيقاً بانفجار وقع في معسكر للحشد الشعبي جنوب بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة […]

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