حظر دخول عجلات الحمل وسير الدرجات النارية والهوائية في العاصمة بغداد

2019/10/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين حظر دخول عجلات الحمل الى العاصمة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب انه تقرر منع دخول عجلات الحمل الى محافظة بغداد اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الأول 2019.

واضاف البيان انه تقرر منع حركة الدراجات النارية والهوائية بجميع أنواعها اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الأول 2019

واردف البيان انه تم تخصيص طريق العدوانية والسويب للعجلات الصغيرة الخارجة من بغداد باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، ويكون دخول العجلات الصغيرة الى بغداد عن طريق السريع بابل ـ بغداد المؤدي الى أبو غريب وساحة اللقاء.

وعلى ما يبدو ان القرار مندرج ضمن الاجراءات الامنية التي اتخذتها القيادة في خطة زيارة اربعينية الامام الحسين.

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