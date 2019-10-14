2019/10/14 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، قطع طريق سريع جنوبي العاصمة، وتخصيص طريق لخروج العجلات الصغيرة باتجاه محافظة كربلاء.وقالت القيادة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنه تم “قطع سريع منطقة البياع باتجاه محطة الوقود مروراً إلى مفرق الدورة باتجاه المحمودية”، مبينةً أن “الجانب الثاني من الطريق مفتوح لذهاب وإياب العجلات”.وأضافت، أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع “سريع” جنوبي بغداد وتخصيص طريق لخروج العجلات الصغيرة باتجاه كربلاء وكالة خطوة برس.

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