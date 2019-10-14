2019/10/14 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، فتح تحقيق بانفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات في منطقة الجعارة جنوب شرقي العاصمة بغداد، مشيرةً إلى إصابة ضابط و11 منتسباً جراء الحادث.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الداخلية بخصوص “انفجار الجعارة”: 12 مصاباً وفتح تحقيق وكالة خطوة برس.

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