إنتخاب محمد جابر العطا محافظا لبغداد

2019/10/14 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على محمد جابر العطا محافظاً لبغداد، خلفاً للمحافظ المستقيل، فلاح الجزائري.

وقال مصدر مطلع، إن "مجلس محافظة بغداد صوت على اختيار محمد جبار العطا، المرشح عن ائتلاف دولة القانون، محافظا لبغداد بالأغلبية".

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