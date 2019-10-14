2019/10/14 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، اليوم الاثنين، إلى إعطاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فرصة أخيرة، فيما قدّم خيارين له أما معالجة مشاكل الناس أو الاستقالة.

وقال الجربا في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، :"لا تتوقع الحكومة ان تظاهرات تشرين الاول لسنة 2019، أو سوف تنتهي مثل ما انتهت تظاهرات العراقيين في سنة 2011 و2013 و2015".

وأضاف أنه "أمام الحكومة والبرلمان خطوات جدية، اذا لم يتم اتخاذها فسوف يكون وضع البلد خطير".

وطالب بـ "إعطاء رئيس الحكومة فرصة اخيرة على ان لا تتجاوز تاريخ 12 /12 من هذه السنة، وذلك لعلاج مشاكل الناس، فان أخفق بعلاج هذه المشاكل، يقدم استقالته أو يقال من قبل أعضاء مجلس النواب".

وبيّن الجربا، "أما دور الذي يتوجب علينا القيام به كأعضاء في مجلس النواب هو تجميد عمل مجالس المحافظات، من نهاية شهر العاشر لهذه السنة، وذلك عن طريق تعديل قانون الانتخابات لان تاريخ تجميد المجالس الذي وضع في القانون كان تاريخه 1 /3 /2020".

وأشار إلى "ضرورة تغيير موعد انتخاب مجالس المحافظات من شهر الرابع سنة 2020 الى نهاية سنة2021، وإجراء انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس النواب، على ان لا يتجاوز موعد الانتخابات 1/ 12/ 2020 وتدار الانتخابات بإشراف قضائي وأممي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو إلى إعطاء عبد المهدي فرصة أخيرة: اما معالجة مشاكل الناس او الاستقالة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو إلى إعطاء عبد المهدي فرصة أخيرة: اما معالجة مشاكل الناس او الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).