المشاط: إصدار البطاقات الذكية لأصحاب الأجور اليومية سيسهم بإضافة تعزيزات مالية لهم

2019/10/14 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي، الخبير الاقتصادي صادق المشاط، الاثنين، ان التوجه الحكومي

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