نواب من ذي قار يستحوذون على عشرات الدرجات الوظيفية لاقربائهم في دوائر المحافظة

2019/10/14 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

كشف مصدر مطلع في ذي قار اليوم الاثنين عن استحواذ ثلاث نواب عن محافظة ذي قار على درجات وظيفية في دائرة كهرباء شمال الناصرية لاقربائهم.مصدر مقرب ذكر في حديث لـ “كلكامش برس” بأن النائبين عن سائرون ناجي السعيدي وصادق السليطي والنائب عن تحالف الفتح ناصر تركي قد حصلوا على أكثر من ٣٠ درجة وظيفية لاقربائهم في دائرة كهرباء شمال الناصرية .

وأوضح المصدر بأن الدائرة شهدت اليوم زخما بالمراجعين المقربين من هولاء النواب لإكمال ملفات تعيينهم بصفة عقود على الدائرة.

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