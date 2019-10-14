الدخيلي: اعلان نتائج تقييم الاداء الحكومي في ذي قار الاسبوع المقبل

2019/10/14 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، ان لجنة تقييم الاداء الحكومي في المحافظة ستعلن نتائج عملها الاسبوع المقبل.

وذكر الدخيلي في تصريح صحفي ، ان "اللجنة التي شكلت بتوجيه منه عند توليه منصبه محافظا لذي قار ، عملت على مدار 45 يوما على تقييم اداء مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة" .وتابع ان "اعلان نتائج التقييم كان مقررا الاسبوع الجاري بيد ان الحكومة المحلية اضطرت الى تاجيله الى الاسبوع المقبل بسبب الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها المحافظة" .ورجح ان "توصي اللجنة باقصاء عدد من المدراء المقصرين في عملهم ، داعيا الكتل السياسية الى عدم التدخل والضغط خلافا للتوصيات" .انتهى

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