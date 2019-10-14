ائتلاف الوطنية يدعو لارسال وفد الى تركيا لبحث هذه الملفات

2019/10/14 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا ائتلاف الوطنية، الاثنين، الحكومة الى الاسراع بإرسال وفد رفيع المستوى الى تركيا، يتكون من مختلف المؤسسات لبحث ثلاثة ملفات اهمها تداعيات العملية العسكرية التركية على سوريا.

وقال الائتلاف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "يتابع بقلق بالغ تداعيات الحملة العسكرية التي تقودها تركيا في مناطق شرقي الفرات وما قد ينتج عنها من مضاعفات سلبية على اكثر من صعيد ".واضاف: "لذا فاننا ندعو الحكومة الى الاسراع بإرسال وفد رفيع المستوى الى تركيا، يتكون من مختلف المؤسسات من اجل التنسيق للحد من التداعيات الخطيرة، وما قد تتسبب به من مشاكل للعراق وتركيا والمنطقة".واشار الائتلاف في بيانه الى "ان الوفد سيبحث كذلك التنسيق في ملف المياه خشية حصول مضاعفات تطال كميات المياه الواردة الى العراق والتصحر الذي سيرافق هذه الشحة، واستثمار تعيين الرئيس اردوغان مستشاراً خاصاً لشؤون المياه من ذوي الخبرة والكفاء، وهي خطوة جيدة، تتطلب تشكيل لجنة عليا مشتركة للتنسيق في مسائل المياه والنفط والارهاب واحتمال تدفق اللاجئين".انتهى

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