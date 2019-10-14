الاحتجاجات تعود من جديد في الـ25 من الشهر الجاري .. والمتظاهرون يحددون 23 مطلباً

2019/10/14 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حددت اللجان التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات في العراق، يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لتجدد الاحتجاجات، فيما اعلنت عن 23 مطلباً لها.وذكر بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته “يس عراق”، أن ” تظاهراتنا بعد زيارة الأربعين في 25 من الشهر الجاري، ستكون مطالبها ليست خدمية لان الخدمات واجب مفروض على […]

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