إيران: أكثر من 3 ملايين زائر إيراني توجهوا إلى العراق لأداء مراسم الزيارة

2019/10/14 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة الاربعين المركزية في إيران حسين ذو الفقاري ان أكثر من ثلاثة ملايين زائر من زوار اربعينية الامام الحسين توجهوا من إيران الى العراق لغاية الان.

وقال ذو الفقاري في تصريح له خلال اجتماع لجنة الاربعين في محافظة ايلام غرب إيران، ان الزائرين عبروا الى العراق عبر منافذ مهران والشلامجة وجذابة وخسروي الحدودية مع العراق, نافيا حدوث اية مشاكل امنية خلال الزيارة.

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