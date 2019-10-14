وزيرة التربية تمنح خمس درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية

2019/10/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت وزير التربية سها العلي بك، اليوم الاثنين، خمس درجات لصفوف غير المنتهية.

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