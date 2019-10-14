نبيل عودة - ما قبل الثقافة، ما بعد الثقافة

2019/10/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة ما قبل الثقافة، ما بعد الثقافةإدوارد سعيد و"الثقافة والامبريالية"في كتابه المثير للتفكير، "الثقافة والامبريالية"، يطرح المفكر الفلسطيني (الأمريكي الجنسية) د.ادوارد سعيد، رؤيته المتميزة والجديدة فكريا ونقديا، بمجمل الفكر الإنساني، حول العلاقة بين الثقافة والامبريالية، مقدما تصوره بأن الثقافة جاءت بالأساس لخدمة الاستراتيجية الإمبريالية، لذلك هي متشابكة ومتواطئة مع المجتمع الذي انتجها، و......

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