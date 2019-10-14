كامل علي - نزول ألوحي

2019/10/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي "تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ"...سورة المعارج ...ألآية (4).نادرا ما يرد ذكر المكان والزمان في ألقرءان ولكن هذه الآية ألتي وردت في وصف يوم القيامة تذكر ألفترة التي يستغرقها الملائكة والروح للعروج إلى ألله.في تفسير ألطبري ورد ما يلي حول هذه الآية:وقوله: ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِ......

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