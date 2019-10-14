2019/10/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- صلاح الدين

قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، في اقضية سامراء وبلد والدجيل.

وذكرت اعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمناسبة حلول أربعينية الامام الحسين، ومن أجل افساح المجال أمام الزائرين في اقضية سامراء وبلد، تعلن محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادف 17/16 من الشهر الحالي في اقضية (سامراء وبلد والدجيل) فقط".

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزير التربية، سها العلي بك، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بمنح طلبة الصفوف غير المنتهية، خمسة درجات.

أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية، "حصول موافقة وزيرة التربية سها العلي بك بمنح تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط منتحل صفة موظف في هيأة النزاهة يقوم بتهديد العاملين في إحدى الدوائر الحكومية في المحافظة.

وأشارت الدائرة إلى أن "ملاكاتها التي انتقلت إلى إحدى محطات ا

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الدور الثالث للدراستين المتوسطة والإعدادية.

وقالت مديرية العلاقات والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن، في بيان، إن "وزارة التربية نتائج الدور الثالث للدراستين المتوسطة والاعدادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين في 3 أقضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين في 3 أقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).