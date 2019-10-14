السعودية تحذر مواطنيها من سقوط امطار غزيرة

2019/10/14 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة، اليوم الاثنين، مواطنيها من التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة.

وقالت صحيفة "عكاظ" أن النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تضمنت احتمالية هطول أمطار، اليوم، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ودعت السلطات المحلية إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

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