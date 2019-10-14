الناتج الصناعي لمنطقة اليورو ينمو 0.4% على أساس شهري في أغسطس

2019/10/14 | 13:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في أغسطس أب الماضي بوتيرة أفضل من التوقعات، إذ ارتفع الناتج بنحو 0.4% مقابل توقعات بنمو قدره 0.3% وانكماش بنسبة 0.3% في يوليو تموز الماضي.

وعلى أساس سنوي انكمش الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنحو 2.8% في أغسطس أب الماضي.

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