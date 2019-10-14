إيران تعلن إحباط عمليات ارهابية تستهدف زوار الاربعينية

2019/10/14 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الامن الايراني محمود علوي عن اعتقال اعضاء في خلیتین ارهابيتين خططوا للقيام بعمليات ارهابية اثناء الزيارة الاربعينية.

وقال علوي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إن "أعضاء الخليتين اعتقلوا في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران وتم ضبط 50 قطعة سلاح معهم وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في موسم الزيارة الاربعينية.



ويقوم وزير الامن الايراني بزيارة تفقدية الى المنافذ الحدودية المشتركة مع العراق للتباحث حول أحدث المستجدات على صعيد تنقل زوار الاربعينية.انتهى

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