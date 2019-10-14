تحذير لسكان مكة المكرمة من الساعات المقبلة

2019/10/14 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة.

ونقلت صحيفة عكاظ أن النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تضمنت احتمالية هطول أمطار، اليوم الاثنين، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.وأهاب المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.ودعا الشريف إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.وأكد الشريف أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.انتهى

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