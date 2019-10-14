جنايات بابل: الحبس الشديد لمتهم ابتز فتاة بعد تهكير صفحتها على فيسبوك

2019/10/14 | 13:56

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بغداد اليوم- بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، الاثنين (14 تشرين الأول 2019) حكماً بالحبس الشديد ثلاث سنوات على شخص أدين بابتزاز فتاة الكترونياً، عن طريق "تهكير" صفحتها في مواقع التواصل فيسبوك.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن "الهيأة الثانية في محكمة جنايات بابل قضت حكماً بالحبس ثلاث سنوات، ضد متهم أقدم على تهكير صفحة فتاة على الفيسبوك عبر إرسال رابط في تطبيق المسنجر وسحب الصور والمحتوى من هاتفها ومساومتها مالياً".

وتابع، أن "المتهم اعترف بارتكاب سبع عمليات ابتزاز"، مشيراً إلى أن "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".

ولفت إلى أن "محكمة التمييز الاتحادية رأت أن الحكم يوافق أحكام القانون وقررت تصديقه".

بغداد اليوم- صلاح الدين

قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، في اقضية سامراء وبلد والدجيل.

وذكرت اعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمناسبة حلول أرب

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزير التربية، سها العلي بك، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بمنح طلبة الصفوف غير المنتهية، خمسة درجات.

أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية، "حصول موافقة وزيرة التربية سها العلي بك بمنح تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط منتحل صفة موظف في هيأة النزاهة يقوم بتهديد العاملين في إحدى الدوائر الحكومية في المحافظة.

وأشارت الدائرة إلى أن "ملاكاتها التي انتقلت إلى إحدى محطات ا

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