موجة تنمر في العراق ضد فاشنستات انستغرام وسناب ونجوم الفن العراقي : شتائم و اتهامات و غيرة !

2019/10/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : واجه العشرات من ابرز الفنانين العراقيين على مدار الاسبوعين الماضيين موجة تنمر و اتهامات و تهكم من ملايين المشتركين في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي اثر التظاهرات و الاحتجاجات الدامية التي عمت بغداد ومدن جنوب العراق .واطلع المحرر الفني ل”يس عراق” على عشرات البوستات – المنشورات من اصحاب هذه الحسابات ممن […]

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