2019/10/14 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الباسم الصبي الذي يُقاتل منذ ولادته ليصبح شاعراً، بات اليوم على موعدٍ مع جمهوره بصدور #كتاب عن منشورات “دار #سطور” للنشر والتوزيع في بغداد، يضمّ كل ما كتب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمالُ عبدالعظيم فنجان.. الجرأةُ في قولِ الشعر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمالُ عبدالعظيم فنجان.. الجرأةُ في قولِ الشعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).