فرق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي تزور مشروع المعالجة الدائمية والتحشية لأسس سد الموصل

2019/10/14 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

زارت فرق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، مشروع المعالجة الدائمية والتحشية لأسس سد الموصل.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محافظ نينوى منصور الكرعيد استقبل وفد فرق متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت أن "الوفد قدّم شرحاً وافياً عن المهمة المكلف بها، والخاصة بمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي في محافظة نينوى، وطبيعة المهمات المكلف بها".

وأشارت إلى أن "جدول الزيارة يتضمن أيضاً، مشروع المعالجة الدائمية والتحشية لأسس سد الموصل، ومشاريع البنى التحتية لمناطق الحمدانية وبرطلة".

وتابعت أن "الفرق زارت مصنع ألبان الموصل ومشروع خط سكك حديد موصل- ربيعة، واطلعت خلال الزيارتين، على مراحل وجداول تقدم العمل".

وأكد محافظ نينوى، بحسب البيان "التزام المؤسسات الحكومية في المحافظة، بمنهاج عملها في إنجاز المشاريع الموكلة إليها"، مبدياً "استعداد المحافظة، لتقديم الدعم اللازم، لإنجاح مهمة الفرق".

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