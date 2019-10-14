2019/10/14 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا على مواقع الأكراد شمال سوريا.

كما أعرب عن قلقه من احتمال تحرير أعضاء تنظيم "داعش"، وعودة ظهورهم.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "أعربت عن قلقي الشديد منها "العملية التركية شمال سوريا"، وقلت ذلك خلال زيارتي لتركيا لأننا نرى وضعا غير مستقر".

وأضاف "علينا أن نفهم أن تركيا تلعب دورا مهما في حلف الناتو، ومحاربتها لداعش سابقا، ولهذا أنا قلق من عواقب هذه العملية الآن".

وتابع ستولتنبرغ "داعش لم تختفي، ومن الممكن أن تعود فلها خلايا نائمة من الممكن أن تظهر في أي لحظة"، وتابع "قلقي الرئيسي هم أفراد داعش المعتقلين الذين من الممكن أن يتحرروا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو قلق من عواقب عملية نبع السلام في سوريا: ستنعش داعش في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو قلق من عواقب عملية نبع السلام في سوريا: ستنعش داعش في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).