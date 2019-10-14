مصرف جيهان يوزع ارباحه بمبلغ 4 مليار دينار لعام 2018

2019/10/14 | 14:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف جيهان عن توزيع ارباحه بمبلغ 4 مليار دينار، خلال المصادقة على الحسابات الختامية للمصرف لعام 2018 .

وسيتم اطلاق التداول على أسهم مصرف جيهان إعتباراً من جلسة الثلاثاء 2019/10/15 بعد إجتماع الهيئة العامة المنعقدة في 2019/10/12 المصادقة على الحسابات الختامية لعام 2018 .

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