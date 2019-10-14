وزير النفط الكويتي: سعر النفط بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول

2019/10/14 | 14:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن مستوى أسعار النفط الحالي ين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول، مضيفاً في تصريحات للصحفيين أن مستوى أسعار النفط يتراوح منذ فترة بين 55 و65 و70 دولارا للبرميل وأن هذا المستوى "يُعتبر مقبولا وإن كنّا نطمح لأن يكون هناك استقرار أكبر في الأسعار".

وأشار الفاضل إن هبوط أسعار النفط أقل من اللازم سيعود بالضرر على الدول المستهلكة مضيفا "في حال انخفضت الأسعار لأقل من اللازم، لن تكون هناك استثمارات في المجال النفطي".

وأضاف الوزير "نحن الآن بصدد إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة باستراتيجية إنتاج النفط والغاز.



ماشيين (مستمرون) في سياسة الاقتراض (للمشاريع النفطية) وهناك بعض الأمور التي لاتزال محل نقاش وعندما تكون منتهية وخالصة سيتم الإعلان عنها".

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