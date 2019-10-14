مصرف بحريني يستحوذ على ٨٥٪ من رأسمال مصرف عراقي

2019/10/14 | 14:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وافق البنك المركزي العراقي، على زيادة نسبة مساهمة البنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة ١٠٪ لتصبح ٨٥٪ في رأسمال المصرف التجاري العراقي.





وقال المصرف التجاري العراقي في اجتماع الهيئة العامة، إن "مساهمين المصرف ايدوا زيادة مساهمة البنك الأهلي المتحد البحريني في رأسمال المصرف بنسبة ١٠٪ لتصبح ٨٥٪ وذلك بعد موافقة البنك المركزي العراقي".





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