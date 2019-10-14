سانا: مغادرة قرابة 150 جنديا أمريكيا من سوريا إلى العراق

2019/10/14 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة الانباء السورية {سانا} بمغادرة قرابة 150 جنديا أمريكيا إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي في ريف المالكية بسوريا.

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال أمس الأحد، إن واشنطن تستعد لسحب نحو 1000 جندي أمريكي متبقين في شمال سوريا "بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان".وأضاف إسبر "لقد علمنا خلال الـ24 ساعة الأخيرة أنهم (الأتراك) ربما ينوون توسيع نطاق هجومهم جنوبا بقدر أكبر مما كان مخططا له، وباتجاه الغرب أيضا...



كما علمنا أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة، مع السوريين والروس من أجل شن هجوم معاكس على الأتراك في الشمال".وفي وقت سابق، تعرض موقع للقوات الأمريكية في الشمال السوري لقصف من قبل الجيش التركي، بينما أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن حماية الحدود بين تركيا وسوريا ليست من واجب الجنود الأمريكيين، مجددا تأكيده ضرورة خروج القوات الأمريكية من سوريا.انتهى

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