التربية تمنح خمس درجات إضافية لطلبة الصفوف غير المنتهية

2019/10/14 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، منح خمس درجات إضافية لطلبة الصفوف غير المنتهية.وقال المكتب الإعلامي للوزارة: “حصلت موافقة وزير التربية سها العلي بك بمنح تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة خمس درجات إضافية”.وأضاف المكتب في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، أن “هذا الإجراء يأتي في باب مساعدة الدرجات الحرجة

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