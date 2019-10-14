وكالة الانباء السورية تفجر مفاجأة.. 150 جندي اميركي انسحبوا من سوريا الى العراق

2019/10/14 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء، بمغادرة قرابة 150 جنديا أمريكيا من سوريا إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي في ريف المالكية.ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.وكان […]

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