بعد إلغاء مكاتبهم.. النزاهة تحمل المفتشين العموميين مسؤولية عدم ذكر ملفات ووثائق بحوزتهم

2019/10/14 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت هيأة النزاهة، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، إنها ستحمل المفتشين العموميين، فقدان أية وثائق أو آليات أو ملفات، لا يتم ذكرها، بعد إجراء جرد لمكاتب المفتشين، بالتماهي مع قرار اغلاق مكاتب المفتشين العموميين، الصادر عن البرلمان.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تعلن عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين، وتبين الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات".

وأوضحت، أنها "وبناءً على كتاب مجلس النواب الموقر الوارد إليها بتاريخ (13/10/2019) الخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة (2004) المصوت عليه بالإيجاب في 8/10/2019، وجهت كتاباً إلى مكاتب المُفتِّشين العموميِّين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها".

وطالبت الهيأة بموجب الكتاب بـ "فهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية؛ تمهيداً لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيأة".

وأشارت الى أنَّها "فاتحت مجلس النواب الموقر بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات؛ مما يستدعي من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصددها".

ونبهت إلى أن "المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونيَّة في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ".

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تيار "الحكمة" المعارض، سالم الطفيلي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، أن بعض مجالس المحافظات تحولت في الفترة الأخيرة الى "مزادات علنية" لبيع المناصب وتقاسم العقود والمشاريع، مشدداً على ضرورة إيقاف

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، كواليس تنصيب وزير الصحة الجديد، جعفر صادق علاوي، بدلا عن الوزير المستقيل علاء العلوان.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "علاوي تم تنصيبه وهو

بغداد اليوم- بغداد

كشفت المتحدث الرسمي باسم تحالف النصر، آيات مظفر، الإثنين (14‏ تشرين الأول 2019)، عن اسمي المسؤولين الاثنين، الذين اتهم رئيس الائتلاف حيدر العبادي، الحكومة الحالية بتهريبهما، مؤكدة أن الأخير طرح الاسمين كمثال على عدم تطبيق مذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد إلغاء مكاتبهم.. النزاهة تحمل المفتشين العموميين مسؤولية عدم ذكر ملفات ووثائق بحوزتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد إلغاء مكاتبهم.. النزاهة تحمل المفتشين العموميين مسؤولية عدم ذكر ملفات ووثائق بحوزتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).