2019/10/14 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي تقصير السلطات التنفيذية والفساد المالي تقترن مكافحة الفساد المالي بهيئة النزاهة والقضاء، وفي الصحافة والسياسة: ملفات لدى النزاهة، هي وثائق إتهام بالسرقة والأنتفاع غيرالمشروع بالمال العام، تدقق تلك الملفات وتعرض على القضاء، ثم تحقيق لإثبات التهم أو نقضها، والنتيجة كفاية أوعدم كفاية الأدلة حسب تعريف القانون لشروط الأثبات أو الدحض.إختزال العجزالحكومي الى" فساد مالي" داخل دائرة الخطا والصواب ا......

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