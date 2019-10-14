2019/10/14 | 14:34

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عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: يجب احترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحياد ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان

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