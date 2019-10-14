البورصة: غداً إطلق التداول على اسهم اربعة مصارف

2019/10/14 | 14:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت البورصة، الاثنين، إن جلسة غداً الثلاثاء ستشهد اطلاق التداول على اسهم اربعة مصارف.

وذكرت البورصة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" أن المصرف التجاري سيطلق التداول على أسهم شركة المصرف إعتباراً من جلسة الثلاثاء 2019/10/15، وصادق على الحسابات الختامية لعام 2018، كما قرر توزيع ارباح بنسبة (3.8%) من رأس مال المصرف للعام نفسه.

وأضاف البيان أن المصرف القرطاس سيطلق التداول على أسهم الشركة اعتبارً من جلسة غداً الثلاثاء، وصادق على الحسابات الختامية لعام 2018.

أما مصرف أربيل فإنه قرر اطلاق التداول على اسهمه اعتباراً من جلسة غداً الثلاثاء صادق على الحسابات الختامية لعام 2018 وقرر تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم ، وانتخاب (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط، بحسب البيان.

وتابع البيان أن مصرف جيهان قرر ايضاً اطلاق التداول على أسهمه اعتباراً من جلسة غداً الثلاثاء وصادق على الحسابات الختامية لعام 2018 ، وانتخاب (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط".

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