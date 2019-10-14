2019/10/14 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قدرت لجنة الخدمات النيابية خسارة العراق ٥٠٠ مليون دولار بسبب قطع الانترنت خلال الايام الماضية.

وكانت الحكومة العراقية قطعت خدمة الانترنت خلال التظاهرات التي تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، للسيطرة على عدم توسعها.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، محمود ملا طلال، إن "العراق خسر ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة قطع خدمة الانترنت بعد توقف دوائر الدولة مثل الخطوط الجوية والبورصة وغيرها".

وأشار إلى أن "قطع الانترنت كان احترازيا".

وتوقفت عدد من التطبيقات التي تعتمد على خدمة الانترنت مثل تطبيق كريم وتطبيق طلباتي وغيرها بالإضافة إلى توقف كامل لخدمات الدفع الالكتروني التي تقدمها المصارف.

وعادت خدمة الانترنت إلى العراق جزئيا، إذ مازالت محجوبة على شركات الهاتف النقال التي تزود المواطنين بخدمة الـ 3G مما جعل تطبيق كريم يتوقف كليا عن العمل داخل العراق باستثناء إقليم كردستان.

من جهة أخرى قال حسام السعدون، صاحب شركة للسفر والسياحة، أعمالي توقفت بعد انقطاع الإنترنت، وأنا ملزم بدفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إصدار أي تذكرة سفر بعد قطع الإنترنت.

وأكد أن لجوء الحكومة العراقية إلى قطع الإنترنت عند أي توتر لا ينبغي لأن هذا الأمر يؤدي إلى توقف الأعمال، منبهاً إلى أن العديد من العراقيين الذين يعالجون في المستشفيات خارج البلد لا يستطيعون السفر لعدم قدرتهم على حجز تذاكر السفر والفندق.

بينما قال الخبير الاقتصادي سلام عادل، إن قطع خدمة الإنترنت إجراء غير منطقي وتجب محاسبة جميع المقصرين؛ لأنه يسبب خسائر للاقتصاد العراقي بملايين الدولارات يومياً، مؤكدا أن الشركات العالمية إضافة إلى الشركات الصغيرة توقفت أعمالها بسبب الإنترنت.

وأوضح أن التطور التكنولوجي جعل العديد من الأعمال تتم عبر تطبيقات تعمل على الإنترنت، والآن توقفت جميعها عن العمل، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال في العراق أصبحت طاردة بسبب تصرفات الحكومة في مواجهة الأزمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٥٠٠ مليون دولار خسائر العراق بسبب انقطاع النت) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (٥٠٠ مليون دولار خسائر العراق بسبب انقطاع النت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).