هيئة النزاهة توجه مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات التي بعهدتها بعد الغاء المكاتب

2019/10/14 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين، وتبين الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات.

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