2019/10/14 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تباشر بإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي عبر الرابط الأدنى https://drive.google.com/open?id=1p8NVVEUCA8C_rBuXvMtiBhME9elv1WY0

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تباشر بإعلان النتائج عبر الموقع الرسمي عبر الرابط الأدنى وكالة خطوة برس.

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