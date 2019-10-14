القضاء بعدم مشاركة المرشح المحكوم بقضايا جنائية او مخلة بالشرف في الانتخابات

2019/10/14 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري في الانتخابات.المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قال في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس” ان شمول المررشحين بالانتخابات بقوانين العفو لا تنفي علاقتهم والمسؤولية العامة في اشغال منصب بالدولة عبر الترشيح بالانتخابات , مبينا ان المحكمة قررت ذلك بجلسة عقدتها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة .واضاف الساموك ان أحد شروط المرشح لعضوية انتخابات مجالس المحافظات أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه.

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