ترامب يجدد دعوته أوروبا لاستعادة دواعشها السجناء

2019/10/14 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، دعوته الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها المنتسبين لتنظيم داعش والذين جرى اعتقالهم واحتجازهم في سجون بسوريا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الولايات المتحدة تحتجز حاليا أسوأ سجناء داعش، وعلى تركيا والمقاتلين الأكراد عدم السماح لهم بالهرب”.

وأضاف: “كان ينبغي على أوروبا إعادتهم بعد طلبات عديدة، يجب عليهم فعل ذلك الآن، لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة أو يسمح لهم بالدخول إليها”.

في وقت سابق من الشهر الجاري، كشف مسؤولان استخباراتيان عراقيان، عن نقل الولايات المتحدة لنحو 50 سجينا من تنظيم داعش خلال الأيام الأخيرة من سوريا، بهدف تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وأوضح المسؤولان في تصريح لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 عنصر من داعش بسوريا مؤخرا وسط عملية عسكرية تشنها تركيا شمال البلاد، وبصدد تسليمهم للعراق.

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