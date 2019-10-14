بوتين في الرياض .. اتفاقات لانهاء توترات المنطقة

2019/10/14 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الرياضوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للشرق الاوسط.وسائل اعلام اجنبية ذكرت ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل الرئيس الروسي , لافتة الى ان الزيارة تاتي لتعزيز العلاقات وبحث التعاون الامني والاقتصادي في المنطقة وتوحيد الاراء بشأن قضايا وتحديات الخليج والتوتر الحاصل بين اميركا والجمهورية الاسلامية وحرب اليمن والتطورات في سوريا وغيرها من المواضيع التي سيتم طرحها خلال الزيارة .

واضافت ان بوتين سيعمد الى زيارة الامارات بعد انتهاءه من زيارة الرياض وتوقيع اتفاقات في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة .

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