2019/10/14 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين، اجتماعاً بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، ضمّ إلى جانبه كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تمّ في الاجتماع تدارس الوضع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدعوة من رئيس الجمهورية.. اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث يخلص الى 7 نقاط رئيسة تتعلق بالتظاهرات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدعوة من رئيس الجمهورية.. اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث يخلص الى 7 نقاط رئيسة تتعلق بالتظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).