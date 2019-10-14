أكثر من خمسين عائلة مسيحية تترك سهل نينوى خلال الخمسة الأشهر الماضية

2019/10/14 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل سافرت العديد من العوائل المسيحية إلى عدّة بلدان منها الأردن ولبنان وتركيا وهم ينتظرون اللجوء لبلد يوفّر لهم فرص العمل وعوامل العيش الكريم ويعيد لهم حقوقهم وكرامتهم، وجاء هذا السفر نتيجة سوء الأوضاع والخدمات المجتمعية والعامة في سهل نينوى وبعد أن تأملت العوائل المسيحية الخير والإستقرار لمدنهم خلال تحريرها …

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