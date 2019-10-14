2019/10/14 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الدور الثالث، لصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، لجميع المحافظات.

للإطلاع على النتائج، اضغط هــــــــنا

للإطلاع على النتائج، اضغط هــــــــنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).