واع تنشر نتائج اجتماع قصر السلام

2019/10/14 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية"واع"، محضر اجتماع قصر السلام، بحضور الرئاسات الأربع:

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