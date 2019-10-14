2019/10/14 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: تناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر بتعمّد على أية قضية فساد تمس أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: تناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر بتعمّد على أية قضية فساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | اجتماع الرئاسات الثلاث: تناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر بتعمّد على أية قضية فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).