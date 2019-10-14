مجلس ديالى يقر توصية للقادة الأمنيين بشأن حفظ الحدود مع واسط

2019/10/14 | 15:29

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بغداد اليوم ديالى

اقر مجلس ديالى، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، توصية الى قادة أمن المحافظة لدعم الحدود الفاصلة مع واسط.وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس ديالى ناقش الوضع الامني بشكل عام وماهي المستجدات الراهنة خاصة في ظل تكرار اعمال العنف في بعض المناطق وسقوط ضحايا".واضاف الدايني، أن "مجلس ديالى اقر في جلسته توصيات امنية هامة للقيادات الامنية تتضمن تعزيز نقاط السيطرة والمرابطة في الطرق البرية المؤدية الى الحدود الفاصلة مع واسط لتفادي تسلل اي جماعة مسلحة والعمل على بث الاستقرار".واشار رئيس مجلس ديالى إلى أن "التوصية جاءت لتفادي أي خلل أمني يحصل في مناطق او قرى الحدود الفاصلة مع واسط".

بغداد اليوم- بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، الاثنين (14 تشرين الأول 2019) حكماً بالحبس الشديد ثلاث سنوات على شخص أدين بابتزاز فتاة الكترونياً، عن طريق "تهكير" صفحتها في مواقع التواصل فيسبوك.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن &quo

بغداد اليوم- صلاح الدين

قررت محافظة صلاح الدين، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، في اقضية سامراء وبلد والدجيل.

وذكرت اعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمناسبة حلول أرب

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزير التربية، سها العلي بك، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بمنح طلبة الصفوف غير المنتهية، خمسة درجات.

أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية، "حصول موافقة وزيرة التربية سها العلي بك بمنح تلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

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