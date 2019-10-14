أول تعليق من أردوغان على وصول وحدات الجيش السوري للحدود التركية

2019/10/14 | 15:30

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بغداد اليوم- بغداد

رجّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم "حدوث مشكلة في منطقة عين العرب"، في ظل اتفاق دمشق مع الفصائل الكردية على انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا.

وأضاف أردوغان، في معرض تعليقه على تحرك الجيش السوري إلى شمال البلاد لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية: "عند تحرير مدينة منبج سيدخلها أصحابها الحقيقيون".

وقال إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستقع في مدينة كوباني السورية بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى "نهجا إيجابيا".

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أفادت، مساء أمس الأحد، بأن وحدات من الجيش السوري بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة القوات التركية التي تشن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وحدات من الجيش العربي السوري تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية".

بغداد اليوم- بغداد

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، الى المملكة السعودية، في زيارة رسمية.

وقالت وسائل اعلام سعودية، إن "طائرة الرئيس الروسي وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في الساع

بغداد اليوم- بغداد

قالت وكالة الانباء السورية، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، إن وحدات من الجيش السوري، تمكنت من الدخول الى عدد من القرى، في ريف مدينة الرقة.

ولفتت الوكالة إلى "رفع العلم السوري على عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس، في مد

بغداد اليوم - متابعة

ردت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 13 تشرين الأول، على العرض الروسي بالوساطة بينها وبين إيران.

وقال الجبير في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية، "مشكلتنا ليست في الوساطة، المشكلة في إيران نفسها".

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