“انفوغراف”.. بعد ان تسيدتها لاعوام: بغداد تخرج من قائمة المدن الاقل ملائمة للعيش في العالم

2019/10/17 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حسب اخر احصائية دولية للعواصم الاقل ملائمة للعيش، أظهرت النتائج أن العاصمة العراقية بغداد خرجت من قائمة المدن الاقل ملائمة للعيش في العالم.

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