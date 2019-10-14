2019/10/14 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

اكد مساعد مدرب كمبوديا الأرجنتيني فيليكس ، اليوم الاثنين ، ان منتخب العراق من الفرق القوية و الصعبة في اسيا .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء العراق ، وقال فيليكس ، ان " كمبوديا تسعى للظهور بشكل افضل ، خاصة اذا ما طبقوا الخطة التي وضعها مدرب الفريق الياباني هوندا ".

واضاف ، " اتوقع ان نظهر بشكل افضل مما ظهرنا عليه في مباراة ايران ، ونسعى لان نحقق اول ثلاث نقاط لنا في التصفيات ".





يذكر ان منتخب كمبوديا خاض ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة 2022، وكاس اسيا 2023 خسر امام البحرين بهدف وحيد ، وامام ايران ب 14 هدف مقابل لاشيء ، فيما تعادل مع هونغ كونغ بهدف لمثله .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعد مدرب كمبوديا : نسعى لخطف نقاط المباراة امام العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعد مدرب كمبوديا : نسعى لخطف نقاط المباراة امام العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).